Min (метод Get) Возвращает минимальное значение оси. double Min() Возвращаемое значение Минимальное значение оси. Min (метод Set) Устанавливает минимальное значение оси. void Min( const double min // минимальное значение ) Параметры min [in] Минимальное значение.