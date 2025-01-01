ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCAxisMin 

Min (метод Get)

Возвращает минимальное значение оси.

double  Min()

Возвращаемое значение

Минимальное значение оси.

Min (метод Set)

Устанавливает минимальное значение оси.

void  Min(
   const double  min      // минимальное значение
   )

Параметры

min

[in]  Минимальное значение.

Max