MaxLabels (метод Get)

Возвращает максимальное допустимое количество отображаемых цифр на оси.

double  MaxLabels()

Возвращаемое значение

Максимальное количество цифр на оси.

MaxLabels (метод Set)

Устанавливает максимальное допустимое количество отображаемых цифр на оси.

void  MaxLabels(
   const double  value      // максимальное количество
   )

Параметры

value

[in]  Максимально допустимое количество отображаемых на оси цифр