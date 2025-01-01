ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиGraphPlot 

GraphPlot

Функции быстрой отрисовки кривых.

Версия для отрисовки одной кривой по координатам Y.

string  GraphPlot(
   const double     &y[],                  // координаты Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // тип кривой
   )

Примечание

Координатами X для данной кривой будут служить индексы массива Y.

Версия для отрисовки одной кривой по паре координат X и Y

string  GraphPlot(
   const double     &x[],                  // координаты X
   const double     &y[],                  // координаты Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // тип кривой
   )

Версия для отрисовки двух кривых по паре координат X и Y

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // координаты X
   const double     &y1[],                 // координаты Y
   const double     &x2[],                 // координаты X
   const double     &y2[],                 // координаты Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // тип кривой
   )

 

Версия для отрисовки трех кривых по паре координат X и Y

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // координаты X
   const double     &y1[],                 // координаты Y
   const double     &x2[],                 // координаты X
   const double     &y2[],                 // координаты Y
   const double     &x3[],                 // координаты X
   const double     &y3[],                 // координаты Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // тип кривой
   )

Версия для отрисовки кривой по координатам точек CPoint2D  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points[],             // координаты кривой
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // тип кривой
   )

 

Версия для отрисовки двух кривых по координатам точек CPoint2D  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // координаты кривой
   const CPoint2D   &points2[],            // координаты кривой
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // тип кривой
   )

Версия для отрисовки трех кривых по координатам точек CPoint2D  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // координаты кривой
   const CPoint2D   &points2[],            // координаты кривой
   const CPoint2D   &points3[],            // координаты кривой
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // тип кривой
   )

 

Версия для отрисовки кривой по указателю на функцию CurveFunction

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function,              // указатель на функцию
   const double     from,                  // начальное значение аргумента
   const double     to,                    // конечное значение аргумента
   const double     step,                  // приращение по аргументу
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // тип кривой
   )

Версия для отрисовки двух кривых по указателям на функции CurveFunction

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // указатель на функцию
   CurveFunction    function2,             // указатель на функцию
   const double     from,                  // начальное значение аргумента
   const double     to,                    // конечное значение аргумента
   const double     step,                  // приращение по аргументу
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // тип кривой
   )

Версия для отрисовки трех кривых по указателям на функции CurveFunction

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // указатель на функцию
   CurveFunction    function2,             // указатель на функцию
   CurveFunction    function3,             // указатель на функцию
   const double     from,                  // начальное значение аргумента
   const double     to,                    // конечное значение аргумента
   const double     step,                  // приращение по аргументу
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // тип кривой
   )

Параметры

&x[]

[in]  Координаты X.

&y[]

[in]  Координаты Y.

&x1[]

[in]  Координаты X для первой кривой.

&y1[]

[in]  Координаты X для второй кривой.

&x2[]

[in]  Координаты X для второй кривой.

&y2[]

[in]  Координаты Y для второй кривой.

&x3[]

[in]  Координаты X для третьей кривой.

&y3[]

[in]  Координаты Y для третьей кривой.

&points[]

[in]  Координаты точек кривой.

&points1[]

[in]  Координаты точек первой кривой.

&points2[]

[in]  Координаты точек второй кривой.

&points3[]

[in]  Координаты точек третьей кривой.

function

[in] Указатель на функцию CurveFunction.

function1

[in]  Указатель на первую функцию.

function2

[in]  Указатель на вторую функцию.

function3

[in]  Указатель на третью функцию.

from

[in]  Cоответствует первой координате X.

to

[in]  Cоответствует последней координате X.

step

[in]  Параметр для расчета координат X.

type=CURVE_POINTS

[in]  Тип кривой.

Возвращаемое значение

Имя графического ресурса.