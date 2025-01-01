- GraphPlot
GraphPlot
Функции быстрой отрисовки кривых.
Версия для отрисовки одной кривой по координатам Y.
|
string GraphPlot(
Примечание
Координатами X для данной кривой будут служить индексы массива Y.
Версия для отрисовки одной кривой по паре координат X и Y
|
string GraphPlot(
Версия для отрисовки двух кривых по паре координат X и Y
|
string GraphPlot(
Версия для отрисовки трех кривых по паре координат X и Y
|
string GraphPlot(
Версия для отрисовки кривой по координатам точек CPoint2D
|
string GraphPlot(
Версия для отрисовки двух кривых по координатам точек CPoint2D
|
string GraphPlot(
Версия для отрисовки трех кривых по координатам точек CPoint2D
|
string GraphPlot(
Версия для отрисовки кривой по указателю на функцию CurveFunction
|
string GraphPlot(
Версия для отрисовки двух кривых по указателям на функции CurveFunction
|
string GraphPlot(
Версия для отрисовки трех кривых по указателям на функции CurveFunction
|
string GraphPlot(
Параметры
&x[]
[in] Координаты X.
&y[]
[in] Координаты Y.
&x1[]
[in] Координаты X для первой кривой.
&y1[]
[in] Координаты X для второй кривой.
&x2[]
[in] Координаты X для второй кривой.
&y2[]
[in] Координаты Y для второй кривой.
&x3[]
[in] Координаты X для третьей кривой.
&y3[]
[in] Координаты Y для третьей кривой.
&points[]
[in] Координаты точек кривой.
&points1[]
[in] Координаты точек первой кривой.
&points2[]
[in] Координаты точек второй кривой.
&points3[]
[in] Координаты точек третьей кривой.
function
[in] Указатель на функцию CurveFunction.
function1
[in] Указатель на первую функцию.
function2
[in] Указатель на вторую функцию.
function3
[in] Указатель на третью функцию.
from
[in] Cоответствует первой координате X.
to
[in] Cоответствует последней координате X.
step
[in] Параметр для расчета координат X.
type=CURVE_POINTS
[in] Тип кривой.
Возвращаемое значение
Имя графического ресурса.