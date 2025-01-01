- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
NameSize (метод Get)
Возвращает размер шрифта для имени оси.
|
int NameSize()
Возвращаемое значение
Размер шрифта, которым задается имя оси.
NameSize (метод Set)
Устанавливает размер шрифта для имени оси.
|
void NameSize(
Параметры
size
[in] Размер шрифта, которым задается имя оси.