ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCAxisNameSize 

NameSize (метод Get)

Возвращает размер шрифта для имени оси.

int  NameSize()

Возвращаемое значение

Размер шрифта, которым задается имя оси.

NameSize (метод Set)

Устанавливает размер шрифта для имени оси.

void  NameSize(
   const int  size      // размер шрифта для имени оси
   )

Параметры

size

[in] Размер шрифта, которым задается имя оси.