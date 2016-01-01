//+------------------------------------------------------------------+

//| DateAxisGraphic.mq5 |

//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#include <Graphics\Graphic.mqh>

//--- array for store values

double arrX[];

double arrY[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom function for create values on X-axis |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeFormat(double x,void *cbdata)

{

return(TimeToString((datetime)arrX[ArraySize(arrX)-(int)x-1]));

}

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

MqlRates rates[];

CopyRates(Symbol(),Period(),0,100,rates);

ArraySetAsSeries(rates,true);

int size=ArraySize(rates);

ArrayResize(arrX,size);

ArrayResize(arrY,size);

for(int i=0; i<size;++i)

{

arrX[i]=(double)rates[i].time;

arrY[i]=rates[i].close;

}

//--- create graphic

CGraphic graphic;

if(!graphic.Create(0,"DateAxisGraphic",0,30,30,780,380))

{

graphic.Attach(0,"DateAxisGraphic");

}

//--- create curve

CCurve *curve=graphic.CurveAdd(arrY,CURVE_LINES);

//--- gets the X-axis

CAxis *xAxis=graphic.XAxis();

//--- sets the X-axis properties

xAxis.AutoScale(false);

xAxis.Type(AXIS_TYPE_CUSTOM);

xAxis.ValuesFunctionFormat(TimeFormat);

xAxis.DefaultStep(20.0);

//--- plot

graphic.CurvePlotAll();

graphic.Update();

}