ValuesFunctionFormat (Метод Get)
Возвращает указатель на функцию, определяющую формат вывода значений на оси.
DoubleToStringFunction ValuesFunctionFormat()
Возвращаемое значение
Указатель на функцию, определяющую формат вывода значений на оси.
ValuesFunctionFormat (Метод Set)
Устанавливает указатель на функцию, которая определяет формат вывода значений на оси.
void ValuesFunctionFormat(
Параметры
func
[in] Пользовательская функция для конвертирования числовых значений в строку.
Пример:
Формат вывода значений на оси X был изменен с помощью следующего кода:
//+------------------------------------------------------------------+