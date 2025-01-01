문서화섹션
OnnxGetOutputName

모델의 출력 이름을 인덱스로 가져옵니다.

string  OnnxGetOutputName(
   long   onnx_handle,  // ONNX 세션 핸들
   long   index         // 패러미터 인덱스
   );

패러미터

onnx_handle

[in]  다음을 통해 생성된 ONNX session 객체 핸들 OnnxCreate or OnnxCreateFromBuffer.

index

【in】 0부터 시작하는 출력 매개변수의 인덱스입니다.

반환 값

성공 시 출력 매개변수의 이름을 반환합니다. 그렇지 않으면 NULL을 반환합니다. error 코드를 호출하기 위한GetLastError 함수.