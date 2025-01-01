OnnxGetOutputName

Abrufen des Namens des Ausgangs eines Modells anhand des Index.

string OnnxGetOutputName(

long onnx_handle,

long index

);

Parameter

onnx_handle

[in] Handle des Objekts der ONNX-Sitzung von OnnxCreate oder OnnxCreateFromBuffer.

index

[in] Index des Ausgangsparameters, beginnend mit 0.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg den Namen des Ausgangsparameters zurück, andernfalls NULL. Um den Fehler-Code zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError auf.