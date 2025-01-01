OnnxGetOutputName

Obtener el nombre de un parámetro de salida del modelo según el índice.

string OnnxGetOutputName(

long onnx_handle,

long index

);

Parámetros

onnx_handle

[in] Manejador del objeto de sesión ONNX creado a través de OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.

index

[in] Índice del parámetro de salida, comenzando desde 0.

Valor retornado

Si la ejecución tiene éxito, retornará el nombre del parámetro de salida; de lo contrario, NULL. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.