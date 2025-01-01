DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5ONNX ModelleOnnxGetInputName 

OnnxGetInputName

Abrufen des Namens des Eingangs eines Modells anhand des Index.

string  OnnxGetInputName(
   long   onnx_handle,  // Handle der ONNX-Sizung
   long   index         // Parameterindex
   );

Parameter

onnx_handle

[in]  Handle des Objekts der ONNX-Sitzung von OnnxCreate oder OnnxCreateFromBuffer.

index

[in]  Index des Eingangsparameters, beginnend mit 0.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg den Namen des Eingangsparameters zurück, andernfalls NULL. Um den Fehler-Code zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError auf.