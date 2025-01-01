DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoModelli ONNXOnnxGetInputName 

OnnxGetInputName

Ottiene il nome dell'ingresso di un modello tramite indice

string  OnnxGetInputName(
   long   onnx_handle,  // handle sessione ONNX
   long   index         // indice parametro
   );

Parametri

onnx_handle

[in] Handle ONNX dell'oggetto della sessione creato tramite OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.

index

[in] Indice del parametro d'ingresso, partendo da 0.

Valore Restituito

Restituisce il nome del parametro d'ingresso in caso di successo; altrimenti restituisce NULL. Per ottenere il codice errore, chiamare la funzione GetLastError.