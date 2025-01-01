DocumentaciónSecciones
OnnxGetInputName 

OnnxGetInputName

Obtener el nombre del parámetro de entrada del modelo según el índice.

string  OnnxGetInputName(
   long   onnx_handle,  // manejador de la sesión ONNX
   long   index         // índice del parámetro
   );

Parámetros

onnx_handle

[in]  Manejador del objeto de sesión ONNX creado a través de OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.

index

[in]  Índice del parámetro de entrada, comenzando desde 0.

Valor retornado

Si la ejecución tiene éxito, retornará el nombre del parámetro de entrada; de lo contrario, NULL. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.