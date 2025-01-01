문서화섹션
OnnxGetInputCount

ONNX 모델의 입력 수를 가져옵니다.

long  OnnxGetInputCount(
   long   onnx_handle  // ONNX 세션 핸들
   );

패러미터

onnx_handle

[in]  다음을 통해 생성된 ONNX session 객체 핸들 OnnxCreate or OnnxCreateFromBuffer.

반환 값

성공 시 입력 패러미터의 수를 반환합니다. 그렇지 않으면 -1을 반환합니다. error 코드를 호출하기 위한GetLastError 함수.