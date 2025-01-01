DocumentazioneSezioni
Ottiene il numero di ingressi in un modello ONNX.

long  OnnxGetInputCount(
   long   onnx_handle  // handle sessione ONNX
   );

Parametri

onnx_handle

[in] Handle ONNX dell'oggetto della sessione creato tramite OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.

Valore Restituito

Restituisce il numero di parametri in ingresso in caso di successo; altrimenti restituisce -1. Per ottenere il codice errore, chiamare la funzione GetLastError.