OnnxGetInputCount

Obtener el número de parámetros de entrada del modelo ONNX.

long  OnnxGetInputCount(
   long   onnx_handle  // manejador de la sesión ONNX
   );

Parámetros

onnx_handle

[in]  Manejador del objeto de sesión ONNX creado a través de OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.

Valor retornado

Si la ejecución tiene éxito, retornará el número de parámetros de entrada; de lo contrario, -1. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.