Manual de referencia de MQL5Modelos ONNXOnnxGetInputCount
- Soporte de ONNX
- Conversión de formatos
- Autoconversión de los datos
- Creación de un modelo
- Inicio del modelo
- Comprobación en el simulador
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Estructura de los datos
OnnxGetInputCount
Obtener el número de parámetros de entrada del modelo ONNX.
|
long OnnxGetInputCount(
Parámetros
onnx_handle
[in] Manejador del objeto de sesión ONNX creado a través de OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.
Valor retornado
Si la ejecución tiene éxito, retornará el número de parámetros de entrada; de lo contrario, -1. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.