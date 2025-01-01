DokumentationKategorien
OnnxGetInputCount

Ermitteln der Anzahl der Eingänge eines ONNX-Modells.

long  OnnxGetInputCount(
   long   onnx_handle  // Handle der ONNX-Sitzung
   );

Parameter

onnx_handle

[in]  Handle des Objekts der ONNX-Sitzung von OnnxCreate oder OnnxCreateFromBuffer.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg die Anzahl der Eingangsparameter zurück, andernfalls -1. Um den Fehler-Code zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError auf.