Nachschlagewerk MQL5ONNX ModelleOnnxGetInputCount
- ONNX Unterstützung
- Format-Konvertierung
- Automatische Konvertierung von Datentypen
- Erstellen eines Modells
- Ausführung eines Modells
- Ausführen im Strategy Tester
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Datenstrukturen
OnnxGetInputCount
Ermitteln der Anzahl der Eingänge eines ONNX-Modells.
long OnnxGetInputCount(
Parameter
onnx_handle
[in] Handle des Objekts der ONNX-Sitzung von OnnxCreate oder OnnxCreateFromBuffer.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg die Anzahl der Eingangsparameter zurück, andernfalls -1. Um den Fehler-Code zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError auf.