MQL5에서 ONNX 지원

ONNX는 머신러닝 모델을 대표하는 개방형 형식의 빌드입니다. 이 ONNX 표준은 개발자가 다양한 프레임워크, 도구, 런타임 및 컴파일러와 함께 모델을 사용할 수 있도록 공통 연산자 세트 및 공통 파일 형식을 정의합니다.

따라서 개방형 ONNX 형식을 사용하면 서로 다른 플랫폼 및 기계 학습 툴킷 간에 머신러닝 모델을 수신하고 전송할 수 있습니다. ONNX는 MQL5 언어로 구현되어 AI 개발자가 MetaTrader 5 플랫폼에서 제공하는 고성능 실행 환경에서 생성된 모델을 실행할 수 있게합니다.

MQL5 실행 속도는 C++ 애플리케이션과 비슷합니다. 이는 MQL5 및 C++에서 실행한 표준 테스트의 결과로 입증됩니다. 바가 낮을수록 실행에 소요되는 시간(밀리초)이 줄어들고 결과가 더 좋습니다. 테스트는 Windows 10(빌드 17763) x64, Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz, 메모리: 65457Mb에서 수행되었습니다.

새로운 비동기식 거래 작업 및 기본 ONNX 지원은 새로운 기회를 제공합니다. 이전에는 이러한 지원이 소수의 전문 AI 개발자 및 기관 거래자에게만 제공되었습니다. MQL5의 ONNX 지원을 통해 거래자는 선호하는 개발 환경에서 금융 시장 거래를 위한 모델을 교육한 다음 낮은 네트워크 비용, 빠른 주문 내역 업데이트 속도 및 비동기식 주문 접수등의 방식으로 거래할 수 있습니다.

현재 ONNX는 Microsoft, Facebook, Amazon 등과 같은 파트너 회사에서 개발 및 유지 관리되고 있으며 이는 이 개방형 프로젝트가 추가적으로 개발될 것임을 예상할수 있습니다.