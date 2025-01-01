Supporto ONNX in MQL5

ONNX è un formato aperto creato per rappresentare modelli di apprendimento automatico. Questo standard definisce un insieme comune di operatori e un formato di file comune per consentire agli sviluppatori di utilizzare modelli con framework, strumenti, runtime e compilatori diversi.

Pertanto, il formato aperto ONNX consente di ricevere e trasferire modelli di apprendimento automatico tra diverse piattaforme e kit di strumenti per l'apprendimento automatico. ONNX è implementato nel linguaggio MQL5 per consentire agli sviluppatori di AI di eseguire modelli creati nell'ambiente di esecuzione ad alte prestazioni fornito dalla piattaforma MetaTrader 5.

La velocità di esecuzione MQL5 è paragonabile a quella delle applicazioni C++. Questo è provato dai risultati di esecuzione di test standard su MQL5 e C++. Più piccola è la barra, meno tempo (in millisecondi) viene speso per l'esecuzione e migliore è il risultato. I test sono stati condotti su Windows 10 (build 17763) x64, Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz, Memory: 65457 Mb.

Le nuove operazioni di trading asincrono e il supporto nativo ONNX offrono nuove opportunità che in precedenza erano disponibili solo per una manciata di sviluppatori di IA professionali e trader istituzionali. Il supporto ONNX in MQL5 consente ai trader di addestrare modelli per il trading sui mercati finanziari nel loro ambiente di sviluppo preferito e quindi di operare con bassi costi di rete, elevata velocità di aggiornamento dell'order book e invio asincrono degli ordini.

Attualmente, ONNX è sviluppato e gestito da aziende partner come Microsoft, Facebook, Amazon e altri, che garantiscono l'ulteriore sviluppo di questo progetto aperto.