ONNX-Unterstützung in MQL5

ONNX ist ein offenes Format, das zur Darstellung von Modellen für maschinelles Lernen entwickelt wurde. Dieser Standard definiert einen gemeinsamen Satz von Operatoren und ein gemeinsames Dateiformat, um es Entwicklern zu ermöglichen, Modelle mit verschiedenen Frameworks, Tools, Laufzeiten und Compilern zu verwenden.

Das offene ONNX-Format ermöglicht somit den Empfang und die Übertragung von Machine-Learning-Modellen zwischen verschiedenen Plattformen und Machine-Learning-Toolkits. ONNX ist in der Sprache MQL5 implementiert, damit KI-Entwickler die erstellten Modelle in der leistungsstarken Ausführungsumgebung der MetaTrader 5-Plattform ausführen können.

Die Ausführungsgeschwindigkeit von MQL5 ist mit der von C++-Anwendungen vergleichbar. Das zeigen die Ausführungsergebnisse von Standardtests mit MQL5 und C++. Je niedriger der Balken, desto weniger Zeit (in Millisekunden) wird für die Ausführung benötigt und desto besser ist das Ergebnis. Die Tests wurden auf Windows 10 (build 17763) x64, Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz, Speicher: 65457 Mb durchgeführt.

Die neuen asynchronen Handelsoperationen und die native ONNX-Unterstützung bieten Ihnen neue Möglichkeiten, die bisher nur einer Handvoll professioneller KI-Entwickler und institutioneller Händler zur Verfügung standen. Die ONNX-Unterstützung in MQL5 ermöglicht es Händlern, Modelle für den Finanzmarkthandel in ihrer bevorzugten Entwicklungsumgebung zu trainieren und dann mit niedrigen Netzwerkkosten, hohen Orderbuch-Aktualisierungsgeschwindigkeiten und asynchroner Orderübermittlung zu handeln.

Derzeit wird ONNX von Partnerunternehmen wie Microsoft, Facebook, Amazon und anderen entwickelt und gepflegt, was die weitere Entwicklung dieses offenen Projekts garantiert.