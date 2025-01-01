MQL5中的ONNX支持

ONNX是一种用于表示机器学习模型的开放格式构建。该标准定义了一组通用的运算符和通用的文件格式，使开发人员能够使用不同框架、工具、运行时间和编译器的模型。

因此，ONNX开放格式允许您在不同的平台和机器学习工具包之间接收和传输机器学习模型。ONNX以MQL5语言实施，使AI开发人员能够在MetaTrader 5平台提供的高性能执行环境中运行创建的模型。

MQL5执行速度与C++应用程序的执行速度相当。MQL5和C++标准测试的执行结果证明了这一点。柱形图越低，执行所花费的时间越少（以毫秒为单位），结果越好。测试执行在Windows 10(build 17763) x64、Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz、内存：65457 Mb。

新异步交易操作和本地ONNX支持为您提供了以前只有少数专业AI开发人员和机构交易者才能获得的新机会。MQL5中的ONNX支持使交易者能够在他们喜欢的开发环境中训练金融市场交易模型，然后以低网络成本、高订单簿更新速度和异步订单提交进行交易。

目前，ONNX正在由Microsoft（微软）、Facebook、Amazon（亚马逊）等合作伙伴公司共同开发和维护，为这个开放项目的进一步发展提供了保障。