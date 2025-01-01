Soporte de ONNX en MQL5

ONNX es un formato abierto creado para representar modelos de aprendizaje automático. Este estándar define un conjunto común de declaraciones y un formato de archivos que permite a los desarrolladores usar modelos en diferentes plataformas y entornos de ejecución, utilizando diferentes herramientas y compiladores.

Por lo tanto, el formato abierto de ONNX permite obtener y desplazar modelos de aprendizaje automático entre diferentes plataformas y herramientas de aprendizaje automático. Por eso se ha añadido el soporte de ONNX al lenguaje MQL5: los desarrolladores de IA podrá así ejecutar los modelos creados en un entorno de ejecución de alto rendimiento en la plataforma MetaTrader 5.

El lenguaje MQL5 no resulta inferior en velocidad de ejecución a las aplicaciones C++. Los resultados de la ejecución de las pruebas estándar en MQL5 y C++ lo confirman. Cuanto más baja sea la columna, menos tiempo se dedicará a la ejecución, y mejor será el resultado (tiempo en milisegundos). Las pruebas se han realizado en Windows 10 (build 17763) x64, Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz, Memory: 65457 Mb.

Con las nuevas operaciones comerciales asincrónicas y el soporte nativo de ONNX, se abren nuevas oportunidades que antes solo estaban disponibles para profesionales selectos y tráders institucionales. El soporte de ONNX en MQL5 permite a los tráders entrenar modelos para mercados financieros en su entorno de desarrollo preferido y luego operar con bajos costes de red, alta velocidad de actualización de la profundidad de mercado y uso de envío asíncrono de órdenes.

Actualmente, ONNX está siendo desarrollado y mantenido de forma conjunta por empresas como Microsoft, Facebook, Amazon y otros socios, lo cual garantiza el mayor desarrollo de este proyecto de código abierto.