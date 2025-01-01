Импорт функций (#import)

Импорт функций осуществляется из откомпилированных модулей MQL5 (файлы *.ex5) и из модулей операционной системы (файлы *.dll). Имя модуля указывается в директиве #import. Для того чтобы компилятор мог правильно оформить вызов импортируемой функции и организовать правильную передачу параметров, необходимо полное описание функций. Описания функций следуют непосредственно за директивой #import "имя модуля". Новая команда #import (можно без параметров) завершает блок описания импортируемых функций.

#import "имя_файла"

func1 define;

func2 define;

...

funcN define;

#import

Импортируемые функции могут иметь любые имена. Можно одновременно импортировать из разных модулей функции с одинаковыми именами. Импортируемые функции могут иметь имена, совпадающие с именами встроенных функций. Операция разрешения контекста определяет, какая из функций должна вызываться.

Порядок поиска файла, указанного после ключевого слова #import, описан в разделе Вызов импортируемых функций.

Так как импортируемые функции находятся вне компилируемого модуля, компилятор не может проверить правильность передаваемых параметров. Поэтому, во избежание ошибок выполнения, необходимо точно описывать состав и порядок параметров, передаваемых в импортируемые функции. Параметры, передаваемые в импортируемые функции (как из EX5, так и из DLL-модулей), могут иметь значения по умолчанию.

В импортируемых функциях в качестве параметров нельзя использовать:

В импортируемые из DLL функции нельзя передавать в качестве параметра классы, массив строк или сложные объекты, содержащие строки и/или динамические массивы любых типов.

Примеры:

#import "stdlib.ex5"

string ErrorDescription(int error_code);

int RGB(int red_value,int green_value,int blue_value);

bool CompareDoubles(double number1,double number2);

string DoubleToStrMorePrecision(double number,int precision);

string IntegerToHexString(int integer_number);

#import "ExpertSample.dll"

int GetIntValue(int);

double GetDoubleValue(double);

string GetStringValue(string);

double GetArrayItemValue(double &arr[],int,int);

bool SetArrayItemValue(double &arr[],int,int,double);

double GetRatesItemValue(double &rates[][6],int,int,int);

#import

Для импорта функций во время выполнения mql5-программы используется раннее связывание. Это значит, что библиотека загружается в процессе загрузки использующей ее ex5-программы.

Не рекомендуется использовать полностью квалифицированное имя загружаемого модуля вида Drive:\Directory\FileName.Ext. Библиотеки MQL5 загружаются из папки terminal_dir\MQL5\Libraries.

Если импортируемая функция имеет разные варианты вызова для 32-х и 64-х битной версий Windows, то необходимо импортировать оба и явно вызывать нужный вариант функции с помощью переменной _IsX64.

Пример:

#import "user32.dll"

//--- для 32-х битной системы

int MessageBoxW(uint hWnd,string lpText,string lpCaption,uint uType);

//--- для 64-х битной системы

int MessageBoxW(ulong hWnd,string lpText,string lpCaption,uint uType);

#import

//+------------------------------------------------------------------+

//| MessageBox_32_64_bit использует нужный вариант MessageBoxW() |

//+------------------------------------------------------------------+

int MessageBox_32_64_bit()

{

int res=-1;

//--- если у нас 64-битная Windows

if(_IsX64)

{

ulong hwnd=0;

res=MessageBoxW(hwnd,"Пример вызова 64-битной версии MessageBoxW","MessageBoxW 64 bit",MB_OK|MB_ICONINFORMATION);

}

else // у нас 32-битная Windows

{

uint hwnd=0;

res=MessageBoxW(hwnd,"Пример вызова 32-битной версии MessageBoxW","MessageBoxW 32 bit",MB_OK|MB_ICONINFORMATION);

}

return (res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

int ans=MessageBox_32_64_bit();

PrintFormat("MessageBox_32_64_bit returned %d",ans);

}

Импорт функций из .NET библиотек

Для работы с функциями .NET библиотеки достаточно импортировать саму DLL без указания конкретных функций. MetaEditor автоматически импортирует все функции, с которыми возможна работа:

Простые структуры (POD, plain old data) – структуры, которые содержат только простые типы данных.

Публичные статические функции, в параметрах которых используются только простые типы и структуры POD или их массивы

Для вызова функций из библиотеки просто импортируйте ее:

#import "TestLib.dll"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int x=41;

TestClass::Inc(x);

Print(x);

}

C# код функции Inc класса TestClass выглядит следующим образом:

public class TestClass

{

public static void Inc(ref int x)

{

x++;

}

}

В результате выполнения скрипт вернет значение 42.

Смотри также

Включение файлов