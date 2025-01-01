Döngü Operatörü do while

for ve while döngüleri sonlandırma işlemini başlangıç esnasında kontrol eder, döngünün sonunda değil. Üçüncü döngü operatörü do - while, sonlandırma koşulunu bitişte yani her bir döngü tekrarından sonra kontrol eder. Döngü gövdesi her zaman en az bir defa çalıştırılır.

do

operatör;

while(ifade);

İlk olarak operatör çalıştırılır, ardından ifade hesaplanır. Eğer ifade doğruysa, o zaman operatör yeniden çalıştırılır ve böyle devam eder. İfade yanlış değer aldığında döngü sonlandırılır.

Not

Eğer döngü içinde büyük miktarda tekrar yapılması bekleniyorsa, zorla sonlandırma işlemi, IsStopped() fonksiyonu aracılığı ile kontrol edilebilir.

Örnek:

//--- Fibonacci serisini hesapla

int counterFibonacci=15;

int i=0,first=0,second=1;

int currentFibonacciNumber;

do

{

currentFibonacciNumber=first+second;

Print("i = ",i," currentFibonacciNumber = ",currentFibonacciNumber);

first=second;

second=currentFibonacciNumber;

i++; // bu operatör olmadan döngü sonsuza kadar devam eder!

}

while(i<counterFibonacci && !IsStopped());

Ayrıca Bakınız

Değişkenlerin Başlatılması, Değişkenlerin Görünürlük Alanları ve Ömürleri, Nesnelerin Yaratılması ve Silinmesi