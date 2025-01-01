DocumentazioneSezioni
Operatore Ciclico do while

I cicli for e while verificano la terminazione all'inizio, non alla fine di un ciclo. Il terzo operatore ciclico do - while verifica la condizione di terminazione alla fine, dopo ogni iterazione del ciclo. Il corpo del ciclo viene sempre eseguito almeno una volta.

do
  operatore;
while(espressione);

Prima l'operatore viene eseguito, poi l'espressione viene calcolata. Se è vero, allora l'operatore viene eseguito nuovamente, e così via. Se l'espressione diventa falsa, il ciclo termina.

Nota

Se si prevede che in un ciclo saranno trattate un gran numero di iterazioni, è consigliabile che si vada a verificare il fatto della terminazione forzata del programma utilizzando la funzioneIsStopped().

Esempio:

//--- Calcolo della serie di Fibonacci
   int counterFibonacci=15;
   int i=0,first=0,second=1;
   int currentFibonacciNumber;
   do
     {
      currentFibonacciNumber=first+second;
      Print("i = ",i,"  currentFibonacciNumber = ",currentFibonacciNumber);
      first=second;
      second=currentFibonacciNumber;
      i++; // senza questo operatore apparirà un loop infinito!
     }
   while(i<counterFibonacci && !IsStopped());

Vedi anche

