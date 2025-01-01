- Operatore Composto
I cicli for e while verificano la terminazione all'inizio, non alla fine di un ciclo. Il terzo operatore ciclico do - while verifica la condizione di terminazione alla fine, dopo ogni iterazione del ciclo. Il corpo del ciclo viene sempre eseguito almeno una volta.
|
do
Prima l'operatore viene eseguito, poi l'espressione viene calcolata. Se è vero, allora l'operatore viene eseguito nuovamente, e così via. Se l'espressione diventa falsa, il ciclo termina.
Nota
Se si prevede che in un ciclo saranno trattate un gran numero di iterazioni, è consigliabile che si vada a verificare il fatto della terminazione forzata del programma utilizzando la funzioneIsStopped().
Esempio:
|
//--- Calcolo della serie di Fibonacci
