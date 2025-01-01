Opérateur de Boucle do while

Les boucles for et while vérifient la condition au début, et non à la fin d'une boucle. Le troisième opérateur de boucle do - while vérifie la condition à la fin, après chaque itération de boucle. Le corps de la boucle est toujours exécuté au moins une fois.

do

operateur;

while(expression);

L'opérateur est d'abord exécuté, et l'expression est ensuite calculée. Si elle est vraie, l'opérateur est encore exécutée, et ainsi de suite. Si l'expression devient fausse, la boucle se termine.

Note

S'il est attendu qu'un grand nombre d'itérations seront gérées dans une boucle, il est conseillé de vérifier que la fin du programme n'a pas été demandée avec la fonction IsStopped().

Exemple :

//--- Calcule les séries de Fibonacci

int counterFibonacci=15;

int i=0,first=0,second=1;

int currentFibonacciNumber;

do

{

currentFibonacciNumber=first+second;

Print("i = ",i," currentFibonacciNumber = ",currentFibonacciNumber);

first=second;

second=currentFibonacciNumber;

i++; // sans cet opérateur, une boucle infinie serait générée !

}

while(i<counterFibonacci && !IsStopped());

