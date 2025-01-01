MQL5 リファレンス言語基礎演算子do while 反復演算子
- 重文演算子
- 式の演算子
- Return 演算子
- if-else 条件演算子
- 三項演算子 ?:
- Switch 演算子
- while 反復演算子
- for 反復演算子
- do while 反復演算子
- Break 演算子
- Continue 演算子
- 行列積演算子@
- new オブジェクト作成演算子
- delete オブジェクト解除演算子
do while 反復演算子
for 及び while ループは各ループの後でなく前に終了条件をチェックします。3 番目の反復演算子 do - while は各ループ反復の後に終了条件をチェックします。ループ本体は常に少なくとも1 回実行されます。
|
do
まず演算子が実行され、その後で式が計算されます。式がtrueである場合、演算子が再び実行され、これが繰り返されます。式が false になると、反復が終了します。
注意事項
ループの反復数が多いと予期される場合は IsStopped() 関数を使用して強制的なプログラム終了を確認することをお勧めします。
例:
|
//--- フィボナッチ数列を計算する
参照