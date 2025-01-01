루프 연산자 do while

for 및 while 루프는 종료를 루프 끝에서가 아니라 처음부터 확인합니다. 세 번째 루프 연산자 do - while은 각 루프 반복 후 끝에서 종료 상태를 확인합니다. 루프의 바디는 항상 한 번 이상 실행됩니다.

do

연산자;

while(expression);

연산자가 먼저 실행된 다음 식이 계산됩니다. true이면 연산자가 다시 실행되는 등의 작업을 수행합니다. 식이 false이면 루프가 종료됩니다.

참고

많은 반복이 루프에서 처리될 것으로 예상되는 경우 IsStopped() 함수를 사용하여 강제 프로그램 종료 사실을 확인하는 것이 좋습니다.

예제:

//--- 피보나치 수열 연산

int counterFibonacci=15;

int i=0,first=0,second=1;

int currentFibonacciNumber;

do

{

currentFibonacciNumber=first+second;

Print("i = ",i," currentFibonacciNumber = ",currentFibonacciNumber);

first=second;

second=currentFibonacciNumber;

i++; // 이 연산자가 없으면 무한 루프가 나타납니다!

}

while(i<counterFibonacci && !IsStopped());

