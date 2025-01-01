Operador cíclico do while

Los ciclos for y while realizan la comprobación de terminación al principio del ciclo y no en su final. El tercer operador del ciclo do - while comprueba la condición de terminación al final, después de cada iteración del ciclo. El cuerpo del ciclo siempre se ejecuta por lo menos una vez.

do

operador;

while(expresión);

Al principio se ejecuta el operador, luego se calcula la expresión. Si la expresión es verdadera, entonces el operador vuelve a ejecutarse, etc. Si la expresión se hace falsa, el ciclo se acaba.

Nota

Si se supone procesar una gran cantidad de iteraciones en el ciclo, entonces se recomienda comprobar el hecho de finalización forzosa del programa por medio de la función IsStopped().

Ejemplo:

//--- el cálculo de la sucesión de Fibonacci

int counterFibonacci=15;

int i=0,first=0,second=1;

int currentFibonacciNumber;

do

{

currentFibonacciNumber=first+second;

Print("i = ",i," currentFibonacciNumber = ",currentFibonacciNumber);

first=second;

second=currentFibonacciNumber;

i++; // Sin este operador se obtiene el ciclo infinito!

}

while(i<counterFibonacci && !IsStopped());

