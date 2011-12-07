Ставь лайки и следи за новостями
XMA Ichimoku Channel - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 3883
Реальный автор:
ellizii
В этом индикаторе расчет средних осуществляется аналогично расчету средних индикатора Ichimoku Kinko Hyo (см. XMA_Ichimoku), после этого строятся конверты.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input uint Up_period=3; // Период для вычисления наивысшего значения цены input uint Dn_period=3; // Период для вычисления наинизшего значения цены //---- extern MODE_PRICE Up_mode=HIGH; // Цены для поиска максимумов extern MODE_PRICE Dn_mode=LOW; // Цены для поиска минимумов //---- input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения input int XLength=100; // Глубина сглаживания input int XPhase=15; // Параметр усреднения input double Up_percent = 1.0; // Процент отклонения от средней для построения верхней границы канала input double Dn_percent = 1.0; // Процент отклонения от средней для построения нижней границы канала //---- input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.10.2010.
