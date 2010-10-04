CodeBaseРазделы
Индикаторы

MA_Ishimoku_Convert_Channel - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
6399
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Строится сначала скользящая средняя (принцип тот же, что в индикаторе MA_Ishimoku). После строятся стенки канала.

  • extern int period_a=3; // период, используемый для вычисления наивысшего значения цены
  • extern int period_b=5; // период, используеммый для вычисления наинизшего значения цены
  • extern int period_c=8; // период, используеммый для вычисления скользящей средней
  • extern int mode_a=3; // параметры, используемые для поиска наивысшей и наинизшей цен:
  • extern int mode_b=3; // 0- OPEN; 1- LOW; 2- HIGH; 3- CLOSE; 4- VOLUME.
  • extern double percent_a=0.1; // процент отклонения от средней для построения верхней границы канала.
  • extern double percent_b=0.1; // процент отклонения от средней для построения нижней границы канала.
  • extern bool line_up=false; // false - верхня граница не строится ; true- верхняя граница строится;
  • extern bool line_dw=false; // false- нижняя граница не строится ; true- нижняя граница строится;

Советы:

Установка:

  1. Открыть с помощью MetaEditor
  2. Сохранить в: папка с программой\experts\indicators
  3. Откомпилировать

