XMA Ichimoku Channel - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1426
-
Autor real:
ellizii
En este indicador las medias móviles se calculan de la misma forma que en el indicador Ichimoku Kinko Hyo (ver XMA_Ichimoku), psoteriomente se construye la envoltura.
Parámetros de entrada del indicador:
//+------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+------------------------------------+ input uint Up_period=3; // Periodo para el cálculo del precio máximo input uint Dn_period=3; // Periodo para el cálculo del precio mínimo //---- extern MODE_PRICE Up_mode=HIGH; // Precios para buscar los máximos extern MODE_PRICE Dn_mode=LOW; // Precios para buscar los mínimos //---- input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de suavizado input int XLength=100; // Profundidad de suavizado input int XPhase=15; // Parámetro de suavizado input double Up_percent = 1.0; // Desviación porcentual de la media para construir el borde superior del canal input double Dn_percent = 1.0; // Desviación porcentual de la media para construir el borde inferior del canal //---- input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras input int PriceShift=0; // Desplazamiento vertical del indicador en puntos
El algoritmo de suavizado puede seleccionarse entre diez posibles variantes:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil lineal ponderada;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.
Se debe tener en cuenta que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base 04.10.2010.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/733
