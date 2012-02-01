XMA Ichimoku Channel

Autor real:

ellizii

Neste indicador as médias móveis são calculados da mesma maneira que as de Ichimoku Kinko Hyo (veja XMA_Ichimoku), os envelopes são construídos posteriormente.

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint Up_period= 3 ; input uint Dn_period= 3 ; extern MODE_PRICE Up_mode=HIGH; extern MODE_PRICE Dn_mode=LOW; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input double Up_percent = 1.0 ; input double Dn_percent = 1.0 ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:

SMA - média móvel simples; EMA - média móvel exponencial; SMMA - média móvel suavizada; LWMA - média móvel ponderada linear; JJMA - média adaptativa JMA; JurX - suavização ultra linear; ParMA - suavização parabólica; T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson; VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 04.10.2010.