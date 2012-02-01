CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Twitter!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Indicators

XMA Ichimoku Channel - indicator for MetaTrader 5

ellizii | English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Published by:
Nikolay Kositsin
Views:
12412
Rating:
(18)
Published:
Updated:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) view
xma_ichimoku_channel.mq5 (11.24 KB) view
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance

Autor real:

ellizii

Neste indicador as médias móveis são calculados da mesma maneira que as de Ichimoku Kinko Hyo (veja XMA_Ichimoku), os envelopes são construídos posteriormente.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador|
//+-----------------------------------+
input uint Up_period=3; // Cálculo do preço máximo do período
input uint Dn_period=3; // Cálculo do preço mínimo do período
//---- 
extern MODE_PRICE Up_mode=HIGH;  // Busca do preço máximo 
extern MODE_PRICE Dn_mode=LOW;   // Busca do preço mínimo 
//---- 
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de suavização
input int XLength=100;                   // Profundidade de suavização                    
input int XPhase=15;                     // Parâmetros de suavização

input double Up_percent = 1.0; // Percentual do desvio da média para a construção da banda superior do canal
input double Dn_percent = 1.0; // Percentual do desvio da média para a construção do canal da banda inferior
//---- 
input int Shift=0;      // Deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do indicador em pontos

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 04.10.2010.

XMA Ichimoku Channel

Translated from Russian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/ru/code/733

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal LinearRegSlope_V1_HTF_Signal

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal shows a trend direction as a graphic object with colored trend indication and sends alerts or audio signals in case the trend changes.

UltraXMA UltraXMA

This indicator is based on the integral value of the trend from the fans of similar moving averages with an arithmetic progression of the smoothing period.

Ultra Momentum Ultra Momentum

This indicator is based on Momentum and its multiple signal lines analysis.

BBSqueeze BBSqueeze

Unnormalized symmetrical oscillator based on the linear regression algorithm with the simplest trend power indicator.