XMA Ichimoku Channel - indicator for MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 12412
-
Autor real:
ellizii
Neste indicador as médias móveis são calculados da mesma maneira que as de Ichimoku Kinko Hyo (veja XMA_Ichimoku), os envelopes são construídos posteriormente.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador| //+-----------------------------------+ input uint Up_period=3; // Cálculo do preço máximo do período input uint Dn_period=3; // Cálculo do preço mínimo do período //---- extern MODE_PRICE Up_mode=HIGH; // Busca do preço máximo extern MODE_PRICE Dn_mode=LOW; // Busca do preço mínimo //---- input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de suavização input int XLength=100; // Profundidade de suavização input int XPhase=15; // Parâmetros de suavização input double Up_percent = 1.0; // Percentual do desvio da média para a construção da banda superior do canal input double Dn_percent = 1.0; // Percentual do desvio da média para a construção do canal da banda inferior //---- input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do indicador em pontos
Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 04.10.2010.
Translated from Russian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/ru/code/733
