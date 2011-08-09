Смотри, как бесплатно скачать роботов
ParMA - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3763
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
В данном индикаторе в качестве усреднения использован достаточно интересный алгоритм параболической аппроксимации исходного ценового ряда.
Индикатор для своей компиляции использует класс CParMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
- Библиотеку smoothalgorithms.mqh нужно поместить в каталог папка_данных_терминала\MQL5\Include.
- Индикатор parma.mq5 нужно поместить в каталог папка_данных_терминала\MQL5\Indicators.
