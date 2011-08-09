Реальный автор:

alexjou

В данном индикаторе в качестве усреднения использован достаточно интересный алгоритм параболической аппроксимации исходного ценового ряда.

Индикатор для своей компиляции использует класс CParMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".