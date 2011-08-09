CodeBaseРазделы
ParMA - индикатор для MetaTrader 5

alexjou
Nikolay Kositsin
3763
(18)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
parma.mq5 (4.42 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Реальный автор:

alexjou

В данном индикаторе в качестве усреднения использован достаточно интересный алгоритм параболической аппроксимации исходного ценового ряда.

Индикатор для своей компиляции использует класс CParMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

  • Библиотеку smoothalgorithms.mqh нужно поместить в каталог папка_данных_терминала\MQL5\Include.
  • Индикатор parma.mq5 нужно поместить в каталог папка_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Индикатор ParMA

