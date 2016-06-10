私たちのファンページに参加してください
XMA一目チャネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1144
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
ellizii
この指標では、移動平均が一目均衡表（XMA_Ichimokuを参照）と同じ方法で算出されてエンヴェロープが構築されます。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input uint Up_period=3; // 高値計算期間 input uint Dn_period=3; // 安値計算期間 //---- extern MODE_PRICE Up_mode=HIGH; // 高値検索価格 extern MODE_PRICE Dn_mode=LOW; // 安値検索価格 //---- input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // 平滑化手法 input int XLength=100; // 平滑化の深さ input int XPhase=15; // 平滑化パラメータ input double Up_percent = 1.0; // チャネル上縁を構築するための平均値からの偏差の百分率 input double Dn_percent = 1.0; // チャネル下縁を構築するための平均値からの偏差の百分率 //---- input int Shift=0; // インディケータのバー単位での横方向のシフト input int PriceShift=0; // インディケータのポイント単位での縦方向のシフト
平滑化アルゴリズムは、10の可能なバージョンの中から選択できます。
- SMA - 単純移動平均
- EMA - 指数移動平均
- SMMA - 平滑化された移動平均
- LWMA - 線形加重移動平均
- JJMA - JMA適応平均
- JurX - ウルトラリニア平滑化
- ParMA - パラボリック平滑化
- T3 - Tillsonの複数指数平滑化
- VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
- AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化
Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
このインディケータは元々MQL4で実装され2010年10月4日にコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/733
