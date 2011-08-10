CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

T3 - индикатор для MetaTrader 5

Tim Tillson | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4723
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
t3.mq5 (6.57 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Tim Tillson

Индикатор разработан в 1998 г. Тимом Тиллсоном (Tim Tillson).

Цель разработки нового вида скользящего среднего - улучшенная фильтрация шумов, уменьшение запаздывания -недостатка, свойственного большинству скользящих средних. Для расчета используется множественное экспоненциальное сглаживание ценового ряда. Пересечение ценой повышающейся линии T3 снизу является сигналом на покупку, пересечение падающей линии сверху - сигнал на продажу.

Индикатор использует класс CT3 библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор T3

Индикатор T3

JJRSX JJRSX

Осциллятор RSI с альтернативными алгоритмами усреднения - ультралинейным и JMA.

RFTL RFTL

Опорная "быстрая" линия тренда RFTL (Reference Fast Trend Line).

Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе T3 Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе T3

Сигналом для открытия позиций служит пересечение ценой линии индикатора T3.

Variation Variation

Этот трендовый индикатор показывает направление, в котором следует торговать.