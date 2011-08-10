Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
T3 - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4723
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Tim Tillson
Индикатор разработан в 1998 г. Тимом Тиллсоном (Tim Tillson).
Цель разработки нового вида скользящего среднего - улучшенная фильтрация шумов, уменьшение запаздывания -недостатка, свойственного большинству скользящих средних. Для расчета используется множественное экспоненциальное сглаживание ценового ряда. Пересечение ценой повышающейся линии T3 снизу является сигналом на покупку, пересечение падающей линии сверху - сигнал на продажу.
Индикатор использует класс CT3 библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Индикатор T3
Осциллятор RSI с альтернативными алгоритмами усреднения - ультралинейным и JMA.RFTL
Опорная "быстрая" линия тренда RFTL (Reference Fast Trend Line).
Сигналом для открытия позиций служит пересечение ценой линии индикатора T3.Variation
Этот трендовый индикатор показывает направление, в котором следует торговать.