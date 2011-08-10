Реальный автор:

Tim Tillson

Индикатор разработан в 1998 г. Тимом Тиллсоном (Tim Tillson).

Цель разработки нового вида скользящего среднего - улучшенная фильтрация шумов, уменьшение запаздывания -недостатка, свойственного большинству скользящих средних. Для расчета используется множественное экспоненциальное сглаживание ценового ряда. Пересечение ценой повышающейся линии T3 снизу является сигналом на покупку, пересечение падающей линии сверху - сигнал на продажу.

Индикатор использует класс CT3 библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор T3