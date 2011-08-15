CodeBaseРазделы
JJurX - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Эта скользящая средняя представляет собой медленную адаптивную линию тренда c ультралинейным и JMA-усреднениями.

Формула для вычисления этой скользящей средней выглядит следующим образом:

JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRICE[bar]))

где:

  • JurX() - алгоритм ультралинейного усреднения JurX;
  • JMA() - алгоритм адаптивного усреднения JMA;
  • PRICE[] - значение ценового ряда;
  • bar - номер текущего бара.

Дополнительное JMA усреднение использовано для получения большей гладкости итогового индикатора. Индикатор использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

JJurX

Fibonacci Retracement Fibonacci Retracement

Индикатор рисует на графике уровни Фибоначчи на основе ценового диапазона заданного количества баров.

2pbIdealMA 2pbIdealMA

Индикаторы 2pbIdeal1MA.mq5 и 2pbIdeal3MA.mq5 - это скользящие средние, автором алгоритма усреднения в которых является Neutron.

Extrapolator Extrapolator

Extrapolator является результатом многолетних исследований в области Timeseries Forecasting и представляет собой индикатор, прогнозирующий поведение цены в будущем.

Go Go

Простейший индикатор тренда.