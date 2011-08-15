Ставь лайки и следи за новостями
JJurX - индикатор для MetaTrader 5
- 3696
Эта скользящая средняя представляет собой медленную адаптивную линию тренда c ультралинейным и JMA-усреднениями.
Формула для вычисления этой скользящей средней выглядит следующим образом:
JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRICE[bar]))
где:
- JurX() - алгоритм ультралинейного усреднения JurX;
- JMA() - алгоритм адаптивного усреднения JMA;
- PRICE[] - значение ценового ряда;
- bar - номер текущего бара.
Дополнительное JMA усреднение использовано для получения большей гладкости итогового индикатора. Индикатор использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
