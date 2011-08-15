Эта скользящая средняя представляет собой медленную адаптивную линию тренда c ультралинейным и JMA-усреднениями.

Формула для вычисления этой скользящей средней выглядит следующим образом:

JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRICE[bar]))



где:

JurX() - алгоритм ультралинейного усреднения JurX;

JMA() - алгоритм адаптивного усреднения JMA;

PRICE[] - значение ценового ряда;

bar - номер текущего бара.

Дополнительное JMA усреднение использовано для получения большей гладкости итогового индикатора. Индикатор использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".