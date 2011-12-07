CodeBaseРазделы
Индикаторы

UltraCCI - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

dm34@mail.ru

В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора СCI (Commodity Channel Index) и анализ трендовой направленности множества его сигнальных линий. Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора:

  • StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии
  • Step - шаг изменения периода;
  • StepsTotal - количество изменений периода.

Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии:

SignalPeriod(Number)  =  StartLength + Number * Step,

где значение переменной Number изменяется в пределах от нуля и до StepsTotal. Полученные значения периодов складываются в массив переменных и используются на каждом тике индикатора для получения массива усредненных значений индикатора RSI. На основе этого массива вычисляются направления текущего тренда для каждого из усреднений и определяются количества положительных и отрицательных трендов для всего массива усредненных значений CCI. Итоговые положительное и отрицательное количество трендов усредняются и используются в качестве линий индикатора, которые образуют цветное облако, отображаемое при помощи стиля DRAW_FILLING.

Направление тренда в данном индикаторе определяется цветом облака, а сила тренда его шириной. Можно использовать уровни перекупленности (UpLevel) и перепроданности (DnLevel), которые задаются в процентах от максимального размаха индикатора.

Помимо этого в индикаторе предусмотрено определение направления скорости изменения силы тренда, которое отображается цветными точками. Если сила тренда увеличивается, то цвет этих точек будет совпадать с цветом облака, в противном случае, точки будут противоположного цвета.

Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input int CCI_Period=13;                         // Период индикатора CCI
input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Использованная цена
//----
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;          // Метод усреднения
input int StartLength=3;                         // Стартовый период усреднения                    
input int WPhase=100;                            // Параметр усреднения
//----  
input uint Step=5;                               // Шаг изменения периода
input uint StepsTotal=10;                        // Количество изменений периода
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA;      // Метод сглаживания
input int SmoothLength=3;                        // Глубина сглаживания
input int SmoothPhase=100;                       // Параметр сглаживания
//----                          
input uint UpLevel=80;                           // Уровень перекупленности в %%
input uint DnLevel=20;                           // Уровень перепроданности в %%
input color UpLevelsColor=DarkViolet;            // Цвет уровня перекупленности
input color DnLevelsColor=DarkViolet;            // Цвет уровня перепроданности
input STYLE Levelstyle=DASHDOTDOT_;             // Стиль уровней
input WIDTH LevelsWidth=Width_1;                // Толщина уровней                       
//+----------------------------------------------+

Индикатор UltraCCI

