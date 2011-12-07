Ставь лайки и следи за новостями
ZigZag_NK_MTF - индикатор для MetaTrader 5
Вариант индикатора ZigZag (на основе комплекта поставки индикаторов терминала MetaTrader 4), отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма.
Индикатор строит зигзаг, исходя из данных индикатора ZigZag_NK.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3;
Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ZigZag_NK.mq5.
Индикатор строит в виде цветных точек линии возможного сопротивления и поддержки с использованием Fibo-уровней.3XMA_Iсhimoku
Индикатор, идеи построения которого во многом напоминают индикатор Ichimoku Kinko Hyo.
В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора CCI (Commodity Channel Index) и анализ трендовой направленности множества его сигнальных линий.XMA Ichimoku Channel
Конверт, построенный при помощи средних, расчет которых производится по аналогии с Ichimoku Kinko Hyo.