Индикаторы

ZigZag_NK_MTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
4505
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Вариант индикатора ZigZag (на основе комплекта поставки индикаторов терминала MetaTrader 4), отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма.

Индикатор строит зигзаг, исходя из данных индикатора ZigZag_NK.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;

Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ZigZag_NK.mq5.

Индикатор ZigZag_NK_MTF

