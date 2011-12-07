Индикатор, идеи построения которого во многом напоминают индикатор Ichimoku Kinko Hyo.

Индикатор строит в виде цветных точек линии возможного сопротивления и поддержки с использованием Fibo-уровней.

В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора CCI (Commodity Channel Index) и анализ трендовой направленности множества его сигнальных линий.

Конверт, построенный при помощи средних, расчет которых производится по аналогии с Ichimoku Kinko Hyo.