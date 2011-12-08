Реальный автор:



igorad

Трендовый индикатор "BBands_Stop_v1" представляет собой модификацию индикатора "Полосы Боллинджера" (Bollinger Bands ®). Отлично подходит для определения момента смены тренда, а также для выставления стоп-ордеров. Достаточно нагляден и прост в использовании.

Советы по использованию индикатора:

Изменение цвета индикатора происходит при пересечении графиком полос Боллинджера и сигнализирует о смене тренда на рынке. Зеленые точки - покупаем, оранжевые - продаем. Стопы выставляем за точками. Индикатор отлично ведет себя в тренде, однако во время флета начинает давать ложные сигналы. Ввиду этого не рекомендуется полагаться на показания только одного этого индикатора, а использовать совместно с другими фильтрующими индикаторами.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 27.09.2007.