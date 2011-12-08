Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BBands Stop v1 - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 7119
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
igorad
Трендовый индикатор "BBands_Stop_v1" представляет собой модификацию индикатора "Полосы Боллинджера" (Bollinger Bands ®). Отлично подходит для определения момента смены тренда, а также для выставления стоп-ордеров. Достаточно нагляден и прост в использовании.
Советы по использованию индикатора:
Изменение цвета индикатора происходит при пересечении графиком полос Боллинджера и сигнализирует о смене тренда на рынке. Зеленые точки - покупаем, оранжевые - продаем. Стопы выставляем за точками. Индикатор отлично ведет себя в тренде, однако во время флета начинает давать ложные сигналы. Ввиду этого не рекомендуется полагаться на показания только одного этого индикатора, а использовать совместно с другими фильтрующими индикаторами.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 27.09.2007.
Конверт, построенный при помощи средних, расчет которых производится по аналогии с Ichimoku Kinko Hyo.UltraCCI
В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора CCI (Commodity Channel Index) и анализ трендовой направленности множества его сигнальных линий.
Индикатор LinearRegSlope_V1_HTF_Signal выводит направление тренда в виде графического объекта с цветной индикацией тренда и подает алерты или звуковые сигналы при смене тренда.BBSqueeze
Ненормированный симметричный осциллятор на основе алгоритма линейной регрессии с простейшим индикатором силы тренда.