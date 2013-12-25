请观看如何免费下载自动交易
XMA Ichimoku 通道 - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
2543
实际作者:
ellizii
在本指标中均线的计算方法如同 Ichimoku Kinko Hyo (参见 XMA_Ichimoku), 轨迹线随后建立。
指标输入参数:
//+-----------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+-----------------------------------+ input uint Up_period=3; // 最高价计算周期 input uint Dn_period=3; // 最低价计算周期 //---- extern MODE_PRICE Up_mode=HIGH; // 最高搜索价 extern MODE_PRICE Dn_mode=LOW; // 最低搜索价 //---- input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // 平均方法 input int XLength=100; // 平滑深度 input int XPhase=15; // 平滑参数 input double Up_percent = 1.0; // 均线偏离百分比，用于建立通道上边界 input double Dn_percent = 1.0; // 均线偏离百分比，用于建立通道下边界 //---- input int Shift=0; // 指标水平位移柱线数 input int PriceShift=0; // 指标垂直位移点数
平滑算法可由十种可能版本中选择:
- SMA - 简单移动平均;
- EMA - 指数移动平均;
- SMMA - 平滑移动平均;
- LWMA - 线性加权移动平均;
- JJMA - JMA 自适应平均;
- JurX - 超线性平滑;
- ParMA - 抛物线平滑;
- T3 - Tillson 多指数平滑;
- VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
- AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法
应该指出的是 Phase1 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 04.10.2010.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/733
XMA_Ichimoku
均线计算算法等同于 Ichimoku Kinko Hyo。3XMA_Iсhimoku
本指标类似 Ichimoku Kinko Hyo 的创建和使用原理。