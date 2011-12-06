Ставь лайки и следи за новостями
XMA_Ichimoku - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 2608
-
Реальный автор:
ellizii
Скользящая средняя с алгоритмом расчета, аналогичным расчету средних в индикаторе Ichimoku Kinko Hyo.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input uint Up_period=3; // Период для расчета максимальной цены input uint Dn_period=3; // Период для расчета минимальной цены //---- input MODE_PRICE Up_mode=HIGH; // Цены для поиска максимумов input MODE_PRICE Dn_mode=LOW; // Цены для поиска минимумов //---- input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения input int XLength=8; // Глубина сглаживания input int XPhase=15; // Параметр усреднения input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 19.09.2010.
