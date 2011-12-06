CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XMA_Ichimoku - индикатор для MetaTrader 5

ellizii | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
2608
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

ellizii

Скользящая средняя с алгоритмом расчета, аналогичным расчету средних в индикаторе Ichimoku Kinko Hyo.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input uint Up_period=3;                  // Период для расчета максимальной цены
input uint Dn_period=3;                  // Период для расчета минимальной цены
//----
input MODE_PRICE Up_mode=HIGH;           // Цены для поиска максимумов 
input MODE_PRICE Dn_mode=LOW;            // Цены для поиска минимумов 
//---- 
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения
input int XLength=8;                     // Глубина сглаживания                    
input int XPhase=15;                     // Параметр усреднения
input int Shift=0;                       // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0;                  // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах

Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 19.09.2010.

Индикатор XMA_Ichimoku

Ultra Momentum Ultra Momentum

В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора Momentum и анализ множества его сигнальных линий.

FractalLevels FractalLevels

Индикатор FractalLevels отображает канал, построенный с использованием фракталов.

3XMA_Iсhimoku 3XMA_Iсhimoku

Индикатор, идеи построения которого во многом напоминают индикатор Ichimoku Kinko Hyo.

Waddah Attar Fibo Waddah Attar Fibo

Индикатор строит в виде цветных точек линии возможного сопротивления и поддержки с использованием Fibo-уровней.