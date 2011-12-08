Ставь лайки и следи за новостями
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- 3323
Индикатор LinearRegSlope_V1_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора LinearRegSlope_V1 на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.
Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде треугольника с вершиной вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.
Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:
- Входные параметры индикатора LinearRegSlope_V1:
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA; // Метод усреднения input int SlLength=12; // Глубина сглаживания input int SlPhase=15; // Параметр сглаживания input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Ценовая константа input uint TriggerShift=1; // Сдвиг бара для триггера
- Входные параметры индикатора LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки визуального отображения индикатора input uint SignalBar=0; // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Название для меток индикатора input color UpSymol_Color=Blue; // Цвет символа роста input color DnSymol_Color=HotPink; // Цвет символа падения input color IndName_Color=DarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symbols_Size=60; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=10; // Размер шрифта названия индикатора input int X_1=5; // Смещение названия по горизонтали input int Y_1=-15; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=20; // Смещение по вертикали
- Входные параметры индикатора LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
//---- настройки алертов input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Вариант индикации срабатывания input uint AlertCount=0; // Количество подаваемых алертов
Если предполагается использование нескольких индикаторов LinearRegSlope_V1_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).
Для работы индикатора в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора LinearRegSlope_V1.mq5.
Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
