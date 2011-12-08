CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3323
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор LinearRegSlope_V1_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора LinearRegSlope_V1 на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде треугольника с вершиной вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры индикатора LinearRegSlope_V1:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Входные параметры индикатора                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                   // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора

input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA;     // Метод усреднения
input int SlLength=12;                     // Глубина сглаживания
input int SlPhase=15;                      // Параметр сглаживания
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;      // Ценовая константа
input uint TriggerShift=1;                 // Сдвиг бара для триггера
  2. Входные параметры индикатора LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                               // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Название для меток индикатора
input color UpSymol_Color=Blue;                       // Цвет символа роста
input color DnSymol_Color=HotPink;                    // Цвет символа падения
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=60;                           // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                              // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                      // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                    // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                          // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Угол расположения
input uint X_=0;                                      // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                                     // Смещение по вертикали
  3. Входные параметры индикатора LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Вариант индикации срабатывания
input uint AlertCount=0;                     // Количество подаваемых алертов

Если предполагается использование нескольких индикаторов LinearRegSlope_V1_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора LinearRegSlope_V1.mq5.

Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор LinearRegSlope_V1_HTF_Signal Сигнал для совершения сделки

Рис.2. Индикатор LinearRegSlope_V1_HTF_Signal Сигнал продолжения тренда

BBands Stop v1 BBands Stop v1

Модификация трендового индикатора "Полосы Боллинджера" (Bollinger Bands ®).

XMA Ichimoku Channel XMA Ichimoku Channel

Конверт, построенный при помощи средних, расчет которых производится по аналогии с Ichimoku Kinko Hyo.

BBSqueeze BBSqueeze

Ненормированный симметричный осциллятор на основе алгоритма линейной регрессии с простейшим индикатором силы тренда.

X2MA_KLx3_Cloud X2MA_KLx3_Cloud

Канал Келтнера, выполненный в виде цветного фона.