Indicadores

XMA Ichimoku Channel - indicador para MetaTrader 5

ellizii
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2223
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

ellizii

Neste indicador as médias móveis são calculados da mesma maneira que as de Ichimoku Kinko Hyo (veja XMA_Ichimoku), os envelopes são construídos posteriormente.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador|
//+-----------------------------------+
input uint Up_period=3; // Cálculo do preço máximo do período
input uint Dn_period=3; // Cálculo do preço mínimo do período
//---- 
extern MODE_PRICE Up_mode=HIGH;  // Busca do preço máximo 
extern MODE_PRICE Dn_mode=LOW;   // Busca do preço mínimo 
//---- 
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de suavização
input int XLength=100;                   // Profundidade de suavização                    
input int XPhase=15;                     // Parâmetros de suavização

input double Up_percent = 1.0; // Percentual do desvio da média para a construção da banda superior do canal
input double Dn_percent = 1.0; // Percentual do desvio da média para a construção do canal da banda inferior
//---- 
input int Shift=0;      // Deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do indicador em pontos

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 04.10.2010.

XMA Ichimoku Channel

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/733

