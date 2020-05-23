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N-_Candles_v9 - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учет типа торгового счета: неттинг или хеджинг. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo и CAccountInfo.
Версия 1 N candles.
Пример поиска, при N=3:
Версия 2 N- candles v2.
Новое в версии 2: введены параметры 'Take Profit', 'Stop Loss' и 'Trailing'.
Версия 3 N-_Candles_v3.
Новое в версии 3: введен параметр 'Max positions certain direction (only for hedging)'.
Версия 4 N-_Candles_v4.
Новое в версии 4: для неттинговых счетов вместо параметра "максимальное количество позиций" вводится параметр 'Max position volume (only for netting)'.
Версия 5 N- Candles v5.
Новое в версии 5: введен параметр 'Use trade hours'.
Версия 6 N-_Candles_v6.
Новое в версии 6: введен параметр 'black sheep'.
Версия 7 N-_Candles_v7.
Новое в версии 7: закрытие позиций при достижении уровня прибыли равного 'Closing of positions at achievement of the general profit'.
Версия 8 N-_Candles_v8 .
Новое в версии 8: Добавлено ограничение минимального ('Minimum height') размера свечи и максимального размера свечи ('Maximum height').
Новое в версии 9:
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
Разрешение или ограничение направления торговли - параметр 'Trade mode:' может принимать одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Индикатор 'Heiken Ashi' выполненный в отдельном окнеBar height middle arrow
Значком помечается середина бара, если только размер бара достиг минимального заданного уровня
Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности. Введён дополнительный фильтр: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA)iMA Prices Filling
Закрашивание областей между индикатором iMA (Moving Average) и ценой бара