Идея торговой стратегии

Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учет типа торгового счета: неттинг или хеджинг. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo и CAccountInfo.

Версия 1 N candles.

Пример поиска, при N=3:

Версия 2 N- candles v2.

Новое в версии 2: введены параметры 'Take Profit', 'Stop Loss' и 'Trailing'.





Версия 3 N-_Candles_v3.

Новое в версии 3: введен параметр 'Max positions certain direction (only for hedging)'.





Версия 4 N-_Candles_v4.

Новое в версии 4: для неттинговых счетов вместо параметра "максимальное количество позиций" вводится параметр 'Max position volume (only for netting)'.





Версия 5 N- Candles v5.

Новое в версии 5: введен параметр 'Use trade hours'.





Версия 6 N-_Candles_v6.

Новое в версии 6: введен параметр 'black sheep'.





Версия 7 N-_Candles_v7.

Новое в версии 7: закрытие позиций при достижении уровня прибыли равного 'Closing of positions at achievement of the general profit'.





Версия 8 N-_Candles_v8 .

Новое в версии 8: Добавлено ограничение минимального ('Minimum height') размера свечи и максимального размера свечи ('Maximum height').





Новое в версии 9:

Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')

Разрешение или ограничение направления торговли - параметр 'Trade mode:' может принимать одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.





Дополнительные возможности