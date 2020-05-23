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Советники

N-_Candles_v9 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3389
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учет типа торгового счета: неттинг или хеджинг. В коде использованы торговые классы CPositionInfoCTradeCSymbolInfo и CAccountInfo.

Версия 1 N candles.
Пример поиска, при N=3:

N- candles

Версия 2 N- candles v2.
Новое в версии 2: введены параметры 'Take Profit', 'Stop Loss' и 'Trailing'.


Версия 3 N-_Candles_v3.
Новое в версии 3: введен параметр 'Max positions certain direction (only for hedging)'.


Версия 4 N-_Candles_v4.
Новое в версии 4: для неттинговых счетов вместо параметра "максимальное количество позиций" вводится параметр 'Max position volume (only for netting)'.

Версия 5 N- Candles v5.
Новое в версии 5: введен параметр 'Use trade hours'.

Версия 6 N-_Candles_v6.
Новое в версии 6: введен параметр 'black sheep'.

Версия 7 N-_Candles_v7.
Новое в версии 7: закрытие позиций при достижении уровня прибыли равного 'Closing of positions at achievement of the general profit'.

Версия 8 N-_Candles_v8 .
Новое в версии 8:  Добавлено ограничение минимального ('Minimum height') размера свечи и максимального размера свечи ('Maximum height').


Новое в версии 9:

Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')

Разрешение или ограничение направления торговли - параметр 'Trade mode:' может принимать одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'. 


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
      Heiken Ashi Separate Window Heiken Ashi Separate Window

      Индикатор 'Heiken Ashi' выполненный в отдельном окне

      Bar height middle arrow Bar height middle arrow

      Значком помечается середина бара, если только размер бара достиг минимального заданного уровня

      RSI Arrow Out of Zone iMA Trend RSI Arrow Out of Zone iMA Trend

      Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности. Введён дополнительный фильтр: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA)

      iMA Prices Filling iMA Prices Filling

      Закрашивание областей между индикатором iMA (Moving Average) и ценой бара