Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учет типа торгового счета: неттинг или хеджинг. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo и CAccountInfo.

Версия 1 N candles. Пример поиска, при N=3:

Версия 2 N- candles v2. Новое в версии 2: введены параметры "Take Profit", "Stop Loss" и "Trailing".

Версия 3 N-_Candles_v3. Новое в версии 3: введен параметр "Максимальное количество позиций одного направления".

Версия 4 N-_Candles_v4. Новое в версии 4: для неттинговых счетов вместо параметра "максимальное количество позиций" вводится параметр "максимальный объем позиции".

Версия 5 N- Candles v5. Новое в версии 5: введен параметр "Рабочее время".

Версия 6 N-_Candles_v6. Новое в версии 6: введен параметр "Паршивая овца".





Новое в версии 7

Добавлено закрытие позиций при достижении уровня прибыли равного Closing of positions at achievement of the general profit.





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