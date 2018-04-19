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N-_Candles_v7 - эксперт для MetaTrader 5
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Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учет типа торгового счета: неттинг или хеджинг. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo и CAccountInfo.
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Версия 1 N candles.
Пример поиска, при N=3:
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Версия 2 N- candles v2.
Новое в версии 2: введены параметры "Take Profit", "Stop Loss" и "Trailing".
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Версия 3 N-_Candles_v3.
Новое в версии 3: введен параметр "Максимальное количество позиций одного направления".
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Версия 4 N-_Candles_v4.
Новое в версии 4: для неттинговых счетов вместо параметра "максимальное количество позиций" вводится параметр "максимальный объем позиции".
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Версия 5 N- Candles v5.
Новое в версии 5: введен параметр "Рабочее время".
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Версия 6 N-_Candles_v6.
Новое в версии 6: введен параметр "Паршивая овца".
Новое в версии 7
Добавлено закрытие позиций при достижении уровня прибыли равного Closing of positions at achievement of the general profit.
Входные параметры
- N identical candles which go in a row - количество одинаковых свечей в ряду;
- Lot - объем открываемой позиции;
- Take Profit - тейк профит, если "0" - параметр не используется;
- Stop Loss - стоп лосс, если "0" - параметр не используется;
- Trailing Stop - трейлинг, если "0" - параметр не используется;
- Trailing Step - шаг трейлинга, если "0" - параметр не используется;
- Max positions certain direction (only for hedging) - максимальное количество позиций одного направления (только для хеджинга);
- Max position volume (only for netting) - максимальный объем открытых позиций (только для неттинга);
- Use trade hours - разрешить/запретить использовать "рабочее время";
- Start hour - начало "рабочего времени" (час);
- End hour - конец "рабочего времени" (час);
- Closing of positions at achievement of the general profit - закрытие всех позиций при достижении уровня прибыли (в деньгах);
- magic number - уникальный идентификатор эксперта;
- The type of closure at the meeting of the "black sheep" - тип закрытия, если встретится "паршивая овца".
ChannelEA2 - советник, работающий в канале отложенными стоповыми ордерами.Schaff Trend RSI
Schaff Trend RSI — RSI, рассчитанный от MACD.
Small_Inside_Bar_Strategy - советник, работающий по индикатору Small_Inside_Bar.SSIFT
Smoothed Stochastic Inverse Fisher Transform.