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N-_Candles_v7 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2289
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учет типа торгового счета: неттинг или хеджинг. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo и CAccountInfo.

  • Версия 1 N candles.

    Пример поиска, при N=3:

    N- candles

  • Версия 2 N- candles v2.

    Новое в версии 2: введены параметры "Take Profit", "Stop Loss" и "Trailing".

  • Версия 3 N-_Candles_v3.

    Новое в версии 3: введен параметр "Максимальное количество позиций одного направления".

  • Версия 4 N-_Candles_v4.

    Новое в версии 4: для неттинговых счетов вместо параметра "максимальное количество позиций" вводится параметр "максимальный объем позиции".

  • Версия 5 N- Candles v5.

    Новое в версии 5: введен параметр "Рабочее время".

  • Версия 6 N-_Candles_v6.

    Новое в версии 6: введен параметр "Паршивая овца".


Новое в версии 7

Добавлено закрытие позиций при достижении уровня прибыли равного Closing of positions at achievement of the general profit.


Входные параметры

  • N identical candles which go in a row - количество одинаковых свечей в ряду;
  • Lot - объем открываемой позиции;
  • Take Profit - тейк профит, если "0" - параметр не используется;
  • Stop Loss - стоп лосс, если "0" - параметр не используется;
  • Trailing Stop - трейлинг, если "0" - параметр не используется;
  • Trailing Step - шаг трейлинга, если "0" - параметр не используется;
  • Max positions certain direction (only for hedging) - максимальное количество позиций одного направления (только для хеджинга);
  • Max position volume (only for netting) - максимальный объем открытых позиций (только для неттинга);
  • Use trade hours - разрешить/запретить использовать "рабочее время";
  • Start hour - начало "рабочего времени" (час);
  • End hour - конец "рабочего времени" (час);
  • Closing of positions at achievement of the general profit - закрытие всех позиций при достижении уровня прибыли (в деньгах);
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта;
  • The type of closure at the meeting of the "black sheep" - тип закрытия, если встретится "паршивая овца".
ChannelEA2 ChannelEA2

ChannelEA2 - советник, работающий в канале отложенными стоповыми ордерами.

Schaff Trend RSI Schaff Trend RSI

Schaff Trend RSI — RSI, рассчитанный от MACD.

Small_Inside_Bar_Strategy Small_Inside_Bar_Strategy

Small_Inside_Bar_Strategy - советник, работающий по индикатору Small_Inside_Bar.

SSIFT SSIFT

Smoothed Stochastic Inverse Fisher Transform.