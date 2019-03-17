Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
N-_Candles_v8 - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2432
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учет типа торгового счета: неттинг или хеджинг. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo и CAccountInfo.
Версия 1 N candles.
Пример поиска, при N=3:
Версия 2 N- candles v2.
Новое в версии 2: введены параметры "Take Profit", "Stop Loss" и "Trailing".
Версия 3 N-_Candles_v3.
Новое в версии 3: введен параметр "Максимальное количество позиций одного направления".
Версия 4 N-_Candles_v4.
Новое в версии 4: для неттинговых счетов вместо параметра "максимальное количество позиций" вводится параметр "максимальный объем позиции".
Версия 5 N- Candles v5.
Новое в версии 5: введен параметр "Рабочее время".
Версия 6 N-_Candles_v6.
Новое в версии 6: введен параметр "Паршивая овца".
Версия 7 N-_Candles_v7.
Новое в версии 7: закрытие позиций при достижении уровня прибыли равного Closing of positions at achievement of the general profit.
Новое в версии 8
Добавлено ограничение минимального ("Minimum height") размера свечи и максимального размера свечи ("Maximum height").
Входные параметры
- N identical candles which go in a row - количество одинаковых свечей в ряду;
- Lot - объем открываемой позиции;
- Take Profit - тейк профит, если "0" - параметр не используется;
- Stop Loss - стоп лосс, если "0" - параметр не используется;
- Trailing Stop - трейлинг, если "0" - параметр не используется;
- Trailing Step - шаг трейлинга, если "0" - параметр не используется;
- Max positions certain direction (only for hedging) - максимальное количество позиций одного направления (только для хеджинга);
- Max position volume (only for netting) - максимальный объем открытых позиций (только для неттинга);
- Use trade hours - разрешить/запретить использовать "рабочее время";
- Start hour - начало "рабочего времени" (час);
- End hour - конец "рабочего времени" (час);
- Closing of positions at achievement of the general profit - закрытие всех позиций при достижении уровня прибыли (в деньгах);
- magic number - уникальный идентификатор эксперта;
- The type of closure at the meeting of the "black sheep" - тип закрытия, если встретится "паршивая овца".
- Minimum height - минимальный размер свечи
- Maximum height - максимальный размер свечи
Collaps
Советник по индикаторам iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iMA (Moving Average) и пользовательскому индикатору LaguerreMarket Capture 2
Торговая стратегия одновременного открытия разнонаправленных позиций.
Rollback Breakthrough Trend Line
Советник работает на отскок или на пробой трендовой линии.VIDYA EA
Торговая система на основе индикатора iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)