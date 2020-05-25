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Индикаторы

iMA Prices Filling - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1908
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

При помощи стиля рисования DRAW_FILLING закрасить области между трендовым индикатором iMA (Moving Average) и ценой бара. Индикатор iMA берётся сразу с большим периодом усреднения (по-умолчанию выставлено значение '200').

iMA Prices Filling

Рис. 1. Индикатор 'iMA Prices Filling'

    RSI Arrow Out of Zone iMA Trend RSI Arrow Out of Zone iMA Trend

    Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности. Введён дополнительный фильтр: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA)

    N-_Candles_v9 N-_Candles_v9

    Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.

    iAC Target iAC Target

    Торговая стратегия по индикатору iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC)

    Dual Candlestick 2 EA Dual Candlestick 2 EA

    Стратегия на сигналах пользовательского индикатора Dual Candlestick 2.