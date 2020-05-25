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iMA Prices Filling - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При помощи стиля рисования DRAW_FILLING закрасить области между трендовым индикатором iMA (Moving Average) и ценой бара. Индикатор iMA берётся сразу с большим периодом усреднения (по-умолчанию выставлено значение '200').
Рис. 1. Индикатор 'iMA Prices Filling'
Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности. Введён дополнительный фильтр: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA)N-_Candles_v9
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.
Торговая стратегия по индикатору iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC)Dual Candlestick 2 EA
Стратегия на сигналах пользовательского индикатора Dual Candlestick 2.