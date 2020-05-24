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RSI Arrow Out of Zone iMA Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы индикатора
Модификация индикатора RSI Arrow Out of Zone. Добавлен фильтр - трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA). Также теперь можно задать код символа (из шрифта Wingdings) для стрелок и смещение стрелок.
Индикатор 'RSI Arrow Out of Zone iMA Trend' отрисовывает два индикаторных буфера при помощи стиля рисования DRAW_ARROW. Буфер 'Oversold' отрисовывается, когда индикатора ВЫХОДИТ из зоны перепроданности и iMA находится под ценой, а Буфер 'Overbought' отрисовывается, когда индикатора ВЫХОДИТ из зоны перекупленности и iMA находится над ценой. Зоны задаются параметрами 'RSI: Value Level Down' и 'RSI: Value Level Up'.
Для сравнения сигналы индикатора 'RSI Arrow Out of Zone' и 'RSI Arrow Out of Zone iMA Trend':
Рис. 1. Сигналы индикатора 'RSI Arrow Out of Zone'
Рис. 2. Сигналы индикатора 'RSI Arrow Out of Zone iMA Trend'
Примечание: на скриншотах выше индикаторы 'Moving Average' и 'RSI' показаны только для демонстрации. В реальности при работе с 'RSI Arrow Out of Zone' и с 'RSI Arrow Out of Zone iMA Trend' индикаторы 'Moving Average' и 'RSI' не отображаются на графике.
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.Heiken Ashi Separate Window
Индикатор 'Heiken Ashi' выполненный в отдельном окне
Закрашивание областей между индикатором iMA (Moving Average) и ценой бараiAC Target
Торговая стратегия по индикатору iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC)