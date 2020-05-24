Принцип работы индикатора



Модификация индикатора RSI Arrow Out of Zone. Добавлен фильтр - трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA). Также теперь можно задать код символа (из шрифта Wingdings) для стрелок и смещение стрелок.

Индикатор 'RSI Arrow Out of Zone iMA Trend' отрисовывает два индикаторных буфера при помощи стиля рисования DRAW_ARROW. Буфер 'Oversold' отрисовывается, когда индикатора ВЫХОДИТ из зоны перепроданности и iMA находится под ценой, а Буфер 'Overbought' отрисовывается, когда индикатора ВЫХОДИТ из зоны перекупленности и iMA находится над ценой. Зоны задаются параметрами 'RSI: Value Level Down' и 'RSI: Value Level Up'.

Для сравнения сигналы индикатора 'RSI Arrow Out of Zone' и 'RSI Arrow Out of Zone iMA Trend':

Рис. 1. Сигналы индикатора 'RSI Arrow Out of Zone'





Рис. 2. Сигналы индикатора 'RSI Arrow Out of Zone iMA Trend'