CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSI Arrow Out of Zone iMA Trend - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4458
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Принцип работы индикатора

Модификация индикатора RSI Arrow Out of Zone. Добавлен фильтр - трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA). Также теперь можно задать код символа (из шрифта Wingdings) для стрелок и смещение стрелок.

Индикатор 'RSI Arrow Out of Zone iMA Trend' отрисовывает два индикаторных буфера при помощи стиля рисования DRAW_ARROW. Буфер 'Oversold' отрисовывается, когда индикатора ВЫХОДИТ из зоны перепроданности и iMA находится под ценой, а Буфер 'Overbought' отрисовывается, когда индикатора ВЫХОДИТ из зоны перекупленности и iMA находится над ценой. Зоны задаются параметрами 'RSI: Value Level Down' и 'RSI: Value Level Up'.

Для сравнения сигналы индикатора 'RSI Arrow Out of Zone' и 'RSI Arrow Out of Zone iMA Trend':

RSI Arrow Out of Zone

Рис. 1. Сигналы индикатора 'RSI Arrow Out of Zone'


RSI Arrow Out of Zone iMA Trend

Рис. 2. Сигналы индикатора 'RSI Arrow Out of Zone iMA Trend'

Примечание: на скриншотах выше индикаторы 'Moving Average' и 'RSI' показаны только для демонстрации. В реальности при работе с 'RSI Arrow Out of Zone' и с 'RSI Arrow Out of Zone iMA Trend' индикаторы 'Moving Average' и 'RSI' не отображаются на графике.

    N-_Candles_v9 N-_Candles_v9

    Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.

    Heiken Ashi Separate Window Heiken Ashi Separate Window

    Индикатор 'Heiken Ashi' выполненный в отдельном окне

    iMA Prices Filling iMA Prices Filling

    Закрашивание областей между индикатором iMA (Moving Average) и ценой бара

    iAC Target iAC Target

    Торговая стратегия по индикатору iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC)