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Bar height middle arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Одна из модификаций индикатора Bar height histogram: теперь если бар достиг минимально-заданного размера, то при помощи стиля рисования DRAW_ARROW значком помечается середина такого бара.
Рис. 1. Bar height middle arrow
Оба индикатора (Bar height histogram и 'Bar height middle arrow') рекомендуются в ручной торговле с советником-утилитой Half Bar Protection для лучшей визуализации:
- текущий бар превысил установленный минимальный размер
- на этом баре хорошо видна середина бара
Ожидаем одинаковое направление бара #0 (самого правого бара на графике) одновременно на четырёх таймрфеймах. Развитие версии 1Bollinger Bands Cross Arrow
На основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) - когда цена снаружи пересекает линии индикатора во внутрь появляется значок над баром
Индикатор 'Heiken Ashi' выполненный в отдельном окнеN-_Candles_v9
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.