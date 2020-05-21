Одна из модификаций индикатора Bar height histogram: теперь если бар достиг минимально-заданного размера, то при помощи стиля рисования DRAW_ARROW значком помечается середина такого бара.

Рис. 1. Bar height middle arrow





Оба индикатора (Bar height histogram и 'Bar height middle arrow') рекомендуются в ручной торговле с советником-утилитой Half Bar Protection для лучшей визуализации:

текущий бар превысил установленный минимальный размер

на этом баре хорошо видна середина бара



