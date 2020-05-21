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Индикаторы

Bar height middle arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1943
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Одна из модификаций индикатора Bar height histogram: теперь если бар достиг минимально-заданного размера, то при помощи стиля рисования DRAW_ARROW значком помечается середина такого бара.

Bar height middle arrow

Рис. 1. Bar height middle arrow


Оба индикатора (Bar height histogram  и 'Bar height middle arrow') рекомендуются в ручной торговле с советником-утилитой  Half Bar Protection  для лучшей визуализации:

  • текущий бар превысил установленный минимальный размер
    • на этом баре хорошо видна середина бара


    Four Timeframes 2 Four Timeframes 2

    Ожидаем одинаковое направление бара #0 (самого правого бара на графике) одновременно на четырёх таймрфеймах. Развитие версии 1

    Bollinger Bands Cross Arrow Bollinger Bands Cross Arrow

    На основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) - когда цена снаружи пересекает линии индикатора во внутрь появляется значок над баром

    Heiken Ashi Separate Window Heiken Ashi Separate Window

    Индикатор 'Heiken Ashi' выполненный в отдельном окне

    N-_Candles_v9 N-_Candles_v9

    Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.