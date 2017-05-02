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N Candles v2 - эксперт для MetaTrader 5
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Поиск N идентичных свечей в ряду. Если мы видим бычьи свечи — покупаем, если медвежьи — продаем.
Новое в версии 2: введены тейк-профит, стоп-лосс, трейлинг-стоп.
Входные параметры:
- N идентичных свечей, входящих в искомый ряд
- Лот
- Тейк-профит (в пипсах)
- Стоп-лосс (в пипсах)
- Трейлинг стоп ("0" -> без трейлинга)
- Шаг трейлинга (используется, если трейлинг-стоп >0)
- Мэджик ордера
- Проскальзывание
Пример поиска, на N=3:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18219
Spread statistics
Статистика среднего спреда за период усреднения.Breakthrough_BB
Советник работает на индикаторах Bollinger Bands и Moving Average.
Renko Level
Индикатор отображает ренко-бары на графике MetaTrader 5.Vector
Советник для 4 валютных пар: EURUSD, GBPUSD, USDCHF и USDJPY. Основа — четырехчасовые скользящие средние.