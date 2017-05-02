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N Candles v2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2449
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
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Поиск N идентичных свечей в ряду. Если мы видим бычьи свечи — покупаем, если медвежьи — продаем.

Новое в версии 2: введены тейк-профит, стоп-лосс, трейлинг-стоп.

Входные параметры:

  • N идентичных свечей, входящих в искомый ряд
  • Лот
  • Тейк-профит (в пипсах)
  • Стоп-лосс (в пипсах)
  • Трейлинг стоп ("0" -> без трейлинга)
  • Шаг трейлинга (используется, если трейлинг-стоп >0)
  • Мэджик ордера
  • Проскальзывание

Пример поиска, на N=3:

N- candles v2

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18219

Spread statistics Spread statistics

Статистика среднего спреда за период усреднения.

Breakthrough_BB Breakthrough_BB

Советник работает на индикаторах Bollinger Bands и Moving Average.

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