N- candles v2

Поиск N идентичных свечей в ряду. Если мы видим бычьи свечи — покупаем, если медвежьи — продаем.



Новое в версии 2: введены тейк-профит, стоп-лосс, трейлинг-стоп.

Входные параметры:

N идентичных свечей, входящих в искомый ряд



Лот

Тейк-профит (в пипсах)



Стоп-лосс (в пипсах)



Трейлинг стоп ("0" -> без трейлинга)

Шаг трейлинга (используется, если трейлинг-стоп >0)

Мэджик ордера



Проскальзывание



Пример поиска, на N=3:



