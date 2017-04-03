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N Candles - эксперт для MetaTrader 5
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Ищем N одинаковых свечей подряд. Если найденные свечи бычьи — покупаем, если медвежьи — значит продаём.
Настройки
- N одинаковых свечей, идущих подряд;
- Размер лота;
- Мэджик;
- Проскальзывание.
Пример поиска, при N=3:
Laguerre RSI with Laguerre filter
RSI Лягерра с фильтром Лягерра.Modify SL TP
Скрипт используется для изменения стоп-лосса и тейк-профита позиции.
Breakdown signaling
Полуавтоматический эксперт, сигнализирующий о пробое указанных горизонтальных линий.Sound Alert Entry Out
При закрытии позиции проигрывается сигнал.