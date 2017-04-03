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N Candles - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
4010
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Ищем N одинаковых свечей подряд. Если найденные свечи бычьи — покупаем, если медвежьи — значит продаём.


Настройки

  • N одинаковых свечей, идущих подряд;
  • Размер лота;
  • Мэджик;
  • Проскальзывание.

Пример поиска, при N=3:

N- candles

Laguerre RSI with Laguerre filter Laguerre RSI with Laguerre filter

RSI Лягерра с фильтром Лягерра.

Modify SL TP Modify SL TP

Скрипт используется для изменения стоп-лосса и тейк-профита позиции.

Breakdown signaling Breakdown signaling

Полуавтоматический эксперт, сигнализирующий о пробое указанных горизонтальных линий.

Sound Alert Entry Out Sound Alert Entry Out

При закрытии позиции проигрывается сигнал.