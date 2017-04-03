N- candles

Ищем N одинаковых свечей подряд. Если найденные свечи бычьи — покупаем, если медвежьи — значит продаём.





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N одинаковых свечей, идущих подряд;

Размер лота;

Мэджик;

Проскальзывание.

Пример поиска, при N=3: